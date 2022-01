В соцсетях развернули кампанию по дискредитации действий ОДКБ в Казахстане

Вашингтон, 8 января. В зарубежном сегменте Twitter и Reddit распространяются сообщения, очерняющие действия России и ее союзников по ОДКБ в Казахстане. В очередной информационной кампании по дискредитации Москвы задействованы бот-сети, зарубежные политики и лидеры общественного мнения.

Утром 8 января пользователь с ником StrangerAlex опубликовал сообщение, адресованное Госдепартаменту США, ООН и Евросоюзу.

«Россия отправляет войска в Казахстан, чтобы подавить протесты силой в нарушении законодательства Казахстана и правил ОДКБ», — пишет он.

Через несколько минут абсолютно идентичные сообщения были опубликованы еще двумя фейковыми аккаунтами с никами Irina и Hutin, что однозначно говорит о привлечении к продвижению тезиса бот-сети. Впоследствии исходное сообщение было удалено.

Hello @UN, @EUCouncil, @StateDept Russia is sending troops to Kazakhstan to quell protests by force. This is in breach of Kazakhstan’s law and of the CSTO rules. Why are you silent about this instance of violation of human rights? — Hutin (@HutinVladimir) January 8, 2022

Hello @UN, @EUCouncil, @StateDept Russia is sending troops to Kazakhstan to quell protests by force. This is in breach of Kazakhstan’s law and of the CSTO rules. Why are you silent about this instance of violation of human rights? — Irina (@dyli3woK5FEBtlh) January 8, 2022

Всего данное сообщение разместили или репостнули более десяти различных анонимных аккаунтов, в том числе с русскоязычными никами («Вашингтонский обком», «Клирик», «Дмитрий stoff» и др.). Отмечено подключение к распространению публикаций аккаунтов, предположительно, из Литвы.

Hello @UN, @EUCouncil, @StateDept Russia is sending troops to Kazakhstan to quell protests by force. This is in breach of Kazakhstan’s law and of the CSTO rules. Why are you silent about this instance of violation of human rights?#StopRussianAggression#FreeKazakhstan https://t.co/4cTgS3P75Y — ✌Մιtαuskαs ???????????????? (@_A_Vit_) January 8, 2022

Также в Twitter выявлены публикации, предположительно, протурецких анонимных авторов, которые утверждают, что Россия якобы намеревается «разделить Казахстан, как это было с Украиной», заявляется, что «необходимо, чтобы НАТО вмешалось в ситуацию» и проводятся рассуждения о «геноциде Токаева и России в отношении казахов».

The Evil Empire called #Russia has committed a crime against the people of #Kazakhstan. #Russia intents to partition #Kazakhstan like it has done eith #Ukraine. NATO must respond to this Evil Empire. — Fereydun bey Efendi (@BeyFirudin) January 8, 2022

Tokayev does not have legitimacy, army and police and people do not support him. Kazakhstan does not have president.Nato, USA, Turkey must come to Kazakhstan NOW. Tokayev and Russia are genociding Kazakh people. @trpresidency @POTUS @PressSec @StateDept You must save Kazakhs. — Sparky (@altynkyn) January 7, 2022

Помимо анонимных авторов в Twitter-кампании по созданию негативного информационного фона вокруг действий России принимают участие зарубежные политики и лидеры общественного мнения.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол (581 тыс. читателей) заявил, что он «удивлен отсутствием международной реакции на ввод российских/иностранных вооруженных сил в Казахстан без заседания Совета безопасности ООН и без встречи ОБСЕ».

По его мнению, реакция в 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 годах была намного сильнее. Причем, по его словам, «некоторые из тех интервенций также оправдывались официальным приглашением».

Im surprised by the lack of international reaction to Russian/foreign military forces entering #Kazakhstan. No UN Security Council meeting. No OSCE meeting (Kazakhstan is a member). USG hasn't said much. Reactions in 1956, 1968, 1979, 2008, 2014 were much stronger. — Michael McFaul (@McFaul) January 7, 2022

На озабоченность экс-дипломата отреагировал член парламента Польши и Парламентской ассамблеи НАТО Михал Щерба. По словам поляка, «российские и белорусские спецназовцы переброшены в Казахстан незаконно».

To do Pana, Panie Ministrze @RauZbigniew. Jest Pan przewodniczącym @OSCE od tygodnia. Każdy dzień, każda godzina zaniechań obciąża Pana. W Kazachstanie zabija się ludzi. Putinowska Rosja i białoruski reżim bezprawnie wysyłają komandosów. Jak Pan nie potrafi, niech Pan odejdzie! https://t.co/8sChkmzclt — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) January 7, 2022

Также последовала реакция от шведского лидера общественного мнения Андерса Остланда, проживающего на Украине. Он также возмутился отсутствием протестов против «вмешательства России в дела Казахстана».

«Москва могла отправить войска, подтолкнув Токаева к утверждению этого решения», — предположил он.

Good point! Where is the outcry over Russia's intervention in Kazakhstan?

Are we even sure Kazakhstan's government asked for help? Maybe Russia just sent troops and pushed Tokaev to approve them? https://t.co/gfnbwgkreL — Anders Östlund (@andersostlund) January 7, 2022

Аналогичная ситуация наблюдается в социальной сети Reddit. Например, в сообществе, посвященном Казахстану, появился пост, где сообщается, что «Россия вторглась в страну и обычные граждане, которых местные власти называют террористами, сражаются с регулярной вражеской армией».

В комментариях к посту пользователи выразили мнение, что подобная информация распространяется проукраинскими ботами.

Ранее свою озабоченность действиями России выразили официальные зарубежные лица. В частности, министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что отправка российских и белорусских военнослужащих в Казахстан якобы «ставит под угрозу безопасность Балтийского региона». А госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что российские войска из состава миротворческого контингента ОДКБ «могут задержаться в Казахстане надолго».

