Авторам седьмого сезона сериала «Сваты» пришлось несколько раз переписывать сценарий

Москва, 8 января. Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимали в Грузии. Артисты испытали немало неудобств из-за сценария, который писался буквально на коленке. Об этом рассказала актриса Инна Королева в интервью с Лизой Дидковской.

По словам Королевой, один из эпизодов монтажерам пришлось порезать. Это произошло из-за отсутствия на съемках актера Даниила Белых. Особенно тяжело пришлось режиссеру Андрею Яковлеву, который сильно переживал за судьбу своего проекта.

«Андрей в какой-то момент перестал понимать, что происходит, потому что сценарий переписывался много раз. В Грузии все съемки все-таки закончили», — поделилась актриса с Дидковской.

Премьера «Сватов-7» состоялась в конце декабря. Главные роли в шоу сыграли Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко и Александр Феклистов.

Продолжение комедийного сериала не понравилось многим зрителям. В Сети разгорелись горячие споры из-за нового сезона «Сватов», который назвали худшим.