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Токаев подписал указ об увольнении замсекретаря Совбеза Казахстана Абдымомунова

Политика
Токаев подписал указ об увольнении замсекретаря Совбеза Казахстана Абдымомунова
wikipedia.org  /  United States Mission Geneva / CC BY 2.0

Нур-Султан, 8 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отстранил от должности заместителя секретаря Совбеза страны Азамата Абдымомунова.

Как сообщает пресс-служба казахского лидера, Токаев подписал соответствующий указ об увольнении представителя Совета Безопасности.

Ранее стало известно, что президент Казахстана вступил в должность председателя Совбеза, которую ранее занимал его предшественник Нурсултан Назарбаев. По словам Токаева, такое решение было продиктовано стремлением обеспечить безопасность страны по просьбам граждан. Глава государства выразил уверенность, что народ поддержит его инициативу.

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Казахстан токаев абдымомунов
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