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Токаев подробно рассказал президенту Таджикистана Рахмону о ситуации в Казахстане

  /   Обновлено: 08 января 2022 15:46
Политика
Токаев подробно рассказал президенту Таджикистана Рахмону о ситуации в Казахстане
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Душанбе, 8 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию в республике с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Токаев подробно рассказал своему коллеге о предпринимаемых действиях по контролю за сложившейся ситуацией в республике. Президент Казахстана сообщил о мерах по восстановлению мира, а также о конечных целях главарей радикалов.

«Президент Казахстана поблагодарил президента Рахмона и весь таджикский народ за поддержку и направление в Казахстан вместе со смешанными миротворческими силами ОДКБ ограниченного контингента миротворцев Таджикистана для содействия поддержанию правопорядка и обеспечения стабильности», — сказано в сообщении.

Токаев ранее провел рабочие переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным. Казахский лидер проинформировал президента РФ об очагах террористических атак в республике.

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Все новости / Политика / Токаев подробно рассказал президенту Таджикистана Рахмону о ситуации в Казахстане
Казахстан таджикистан токаев
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