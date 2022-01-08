Токаев подробно рассказал президенту Таджикистана Рахмону о ситуации в Казахстане

Душанбе, 8 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил ситуацию в республике с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщила пресс-служба таджикского лидера.

Токаев подробно рассказал своему коллеге о предпринимаемых действиях по контролю за сложившейся ситуацией в республике. Президент Казахстана сообщил о мерах по восстановлению мира, а также о конечных целях главарей радикалов.

«Президент Казахстана поблагодарил президента Рахмона и весь таджикский народ за поддержку и направление в Казахстан вместе со смешанными миротворческими силами ОДКБ ограниченного контингента миротворцев Таджикистана для содействия поддержанию правопорядка и обеспечения стабильности», — сказано в сообщении.

Токаев ранее провел рабочие переговоры с коллегой из России Владимиром Путиным. Казахский лидер проинформировал президента РФ об очагах террористических атак в республике.