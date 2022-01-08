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Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире

Общество

Юлия Хованская давно мечтала поселить в своей квартире мини-пига. Однажды, она увидела в Интернете объявление: люди предлагали выкупить свинку и грозились отправить животное на убой, если «хорошие руки» не найдутся. Женщина откликнулась на предложение и стала новой хозяйкой Дуси.

Позже любительница животных приютила еще одно чудо — потерявшегося мини-пига по кличке Иннокентий, сбежавшего от прежней владелицы.

«Он три дня бегал по Мурино, я не знаю, как его не сожрали. Это хорошо, что женщина его подобрала, и я его тоже себе приперла», — рассказала Юлия.

Миниатюрными Дусю и Кешу назвать сложно, ведь вдвоем питомцы весят около 160 килограммов. Хованская заявила, что найти лакомства для хрюкающих гурманов помогает местный магазин, благодаря которому животные регулярно угощаются виноградом и авокадо. По словам хозяйки, Дуся — «девушка с характером», которая может за себя постоять, а Иннокентий более спокойный.

«Дуся задает тон всему. Она понесется — Кеша пойдет за ней. Дуся будет стоять — Кеша тоже. Он на нее смотрит и повторяет. Учит она его, конечно, дурному. Кеша — философ, а Дуся — шальная императрица», — пошутила Хованская.

Необычные питомцы всегда вызывают большой восторг у прохожих, когда Юлия выходит с ними на прогулку. Свинки завоевали любовь не только жителей центра Петербурга, но и пользователей социальных сетей. У Дуси и Кеши есть аккаунты в Instagram и TikTok, также планируется создание Youtube-канала о жизни «поросят-космополитов».

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петербург животные питомцы свиньи мини-пиги
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