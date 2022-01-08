Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:15
16:12
Происшествия
Зрителей цирка эвакуировали во время представления в Ярославле
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
16:02
Общество
Коммунальщики Петербурга игнорируют жалобы горожан на горы мусора во дворах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой после исчезновения

Общество
Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой после исчезновения
Global Look Press  /  Igor Vidyashev

Дублин, 8 января. Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор сообщила поклонникам печальную новость. Исполнительница хита «Nothing Compares 2 U» объявила, что ее 17-летний сын Шейн покончил с собой.

О'Коннор опубликовала печальное известие в своем Twitter-аккаунте. В финале сообщения композитор обратилась к покойному сыну.

«Мой прекрасный сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, решил сегодня закончить свою земную борьбу и теперь находится с богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я тебя так люблю. Пожалуйста, покойся с миром», — написала певица.

За пару дней до трагедии сын О'Коннор пропал без вести, и она обращалась к юноше через соцсети, чтобы он вышел с ней на связь. Молодой человек исчез из больницы, в которой проходил лечение после попыток самоубийства. Композитор возмущалась в Twitter, что юноша пропал из отделения, в котором наблюдают за людьми, склонными к суициду.

Ранее трагедия произошла в семье бывшего мужа певицы Мэрайи Кэри — актера и комика Ника Кэннона. Он сообщил о смерти тяжелобольного пятимесячного сына.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой после исчезновения
самоубийство певица о коннор
Комментировать