Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой после исчезновения

Дублин, 8 января. Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор сообщила поклонникам печальную новость. Исполнительница хита «Nothing Compares 2 U» объявила, что ее 17-летний сын Шейн покончил с собой.

О'Коннор опубликовала печальное известие в своем Twitter-аккаунте. В финале сообщения композитор обратилась к покойному сыну.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: