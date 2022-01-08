Сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой после исчезновения

Дублин, 8 января. Ирландская певица и композитор Шинейд О'Коннор сообщила поклонникам печальную новость. Исполнительница хита «Nothing Compares 2 U» объявила, что ее 17-летний сын Шейн покончил с собой.

О'Коннор опубликовала печальное известие в своем Twitter-аккаунте. В финале сообщения композитор обратилась к покойному сыну.

«Мой прекрасный сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, решил сегодня закончить свою земную борьбу и теперь находится с богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я тебя так люблю. Пожалуйста, покойся с миром», — написала певица.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

За пару дней до трагедии сын О'Коннор пропал без вести, и она обращалась к юноше через соцсети, чтобы он вышел с ней на связь. Молодой человек исчез из больницы, в которой проходил лечение после попыток самоубийства. Композитор возмущалась в Twitter, что юноша пропал из отделения, в котором наблюдают за людьми, склонными к суициду.

Ранее трагедия произошла в семье бывшего мужа певицы Мэрайи Кэри — актера и комика Ника Кэннона. Он сообщил о смерти тяжелобольного пятимесячного сына.