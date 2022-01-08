Политолог Суздальцев: США боятся перехода нефтяных активов Казахстана под контроль России

Москва, 8 января. Соединенные Штаты боятся, что на фоне поддержки со стороны ОДКБ нефтегазовые активы Казахстана постепенно начнут переходить под контроль России, сообщил политолог Андрей Суздальцев.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен до этого заявлял, что Вашингтон обеспокоен происходящим в Казахстане. Однако Белый дом считает, что республика якобы сможет справиться с проблемами и без помощи ОДКБ.

Андрей Суздальцев напомнил, что экспортная экономика Казахстана, которая зависит от продажи нефти и газа, почти вся завязана и принадлежит западному капиталу, в частности крупным компаниям Соединенных Штатов.

«В данном случае, когда появились войска ОДКБ, Вашингтон боится, что эти огромные западные активы, которые частично кормили борющиеся за власть кланы, что все это будет понемногу переведено под контроль России. Вот в чем дело, это и есть главная причина сдержанного недовольства, который проявил Блинкен», — сказал собеседник РИА Новости.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее предостерег США от вмешательства в дела Казахстана. По его словам, это нарушит рабочую атмосферу предстоящих переговоров между Вашингтоном и Москвой.