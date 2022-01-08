Аналитик Кацман предсказал Украине серьезные потери из-за ситуации в Казахстане

Киев, 8 января. Сложившаяся в Казахстане ситуация может принести серьезные проблемы Украине. Такое мнение высказал политический эксперт, журналист Владимир Кацман.

По словам аналитика, в настоящее время именно через Казахстан на Украину идет основной поток товаров из Китая. Учитывая, что КНР в прошлом году стала фактически главным торговым партнером Незалежной, это может грозить Украине серьезными потерями.

«Мы должны понимать, что в том году мы вышли на показатели, по которым Китай стал нашим главным торговым партнером. А все китайские товары идут к нам через Казахстан. Поэтому нам крайне важно, чтобы там оставалась стабильная ситуация, чтобы мы могли торговать», — заявил эксперт в эфире канала UkrLive.

Кроме того, Кацман напомнил, что сам Казахстан на данный момент является одним из главных поставщиков угля для Украины. Как известно, текущий отопительный сезон стал для Незалежной крайне непростым. Страна не сумела вовремя сформировать запасы угля и газа, так что теперь вынуждена контрактовать твердое топливо где только можно, и пускать его в расход буквально «с колес».

Если Украина лишится поставок угля из Казахстана в разгар зимы, это может привести к нехватке топлива для генерации тепла и электроэнергии в украинских городах.

«Мы пришли к тому, что теперь поставки угля из Казахстана оказались под вопросом, хотя там действительно добывается довольно большое количество угля», — отмечает аналитик.

Пресс служба компании Воркутауголь /

Журналист уверен, что в случае продолжения протестов в Нур-Султане и других казахских городах, Украина останется и без других товаров, имеющих принципиально важное значение как для простых потребителей, так и для функционирования крупных предприятий.

«Там не только уголь, но и еще тысячи товаров. Будут перебои с поставками, где-то цены вырастут. А мы ведь зависим от металлов, от очень многого», — объясняет эксперт.

Как считает аналитик, текущая ситуация должна стать важным уроком для украинских властей, которые обязаны осознать, насколько важна стабильность и внутри самой Украины, и в соседних странах, для нормальной жизни самой Незалежной.

«Прежде всего, украинской власти из этого надо извлечь экономический урок, который состоит в следующем: нестабильность в странах, через которые проходят торговые пути, которые соседствуют с нами, которые связаны с нами экономически, через которые мы торгуем с Китаем, приводит к экономическим потерям и для нас», — подчеркнул журналист Владимир Кацман.

При этом экономист, политический аналитик Юрий Атаманюк ранее заявил, что к происходящим в Казахстане беспорядкам может быть самым непосредственным образом причастна Украина.