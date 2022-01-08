Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:14
16:12
Происшествия
Зрителей цирка эвакуировали во время представления в Ярославле
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
16:02
Общество
Коммунальщики Петербурга игнорируют жалобы горожан на горы мусора во дворах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитик Кацман предсказал Украине серьезные потери из-за ситуации в Казахстане

Экономика
Аналитик Кацман предсказал Украине серьезные потери из-за ситуации в Казахстане
Федеральное агентство новостей

Киев, 8 января. Сложившаяся в Казахстане ситуация может принести серьезные проблемы Украине. Такое мнение высказал политический эксперт, журналист Владимир Кацман.

По словам аналитика, в настоящее время именно через Казахстан на Украину идет основной поток товаров из Китая. Учитывая, что КНР в прошлом году стала фактически главным торговым партнером Незалежной, это может грозить Украине серьезными потерями.

«Мы должны понимать, что в том году мы вышли на показатели, по которым Китай стал нашим главным торговым партнером. А все китайские товары идут к нам через Казахстан. Поэтому нам крайне важно, чтобы там оставалась стабильная ситуация, чтобы мы могли торговать», — заявил эксперт в эфире канала UkrLive.

Кроме того, Кацман напомнил, что сам Казахстан на данный момент является одним из главных поставщиков угля для Украины. Как известно, текущий отопительный сезон стал для Незалежной крайне непростым. Страна не сумела вовремя сформировать запасы угля и газа, так что теперь вынуждена контрактовать твердое топливо где только можно, и пускать его в расход буквально «с колес».

Если Украина лишится поставок угля из Казахстана в разгар зимы, это может привести к нехватке топлива для генерации тепла и электроэнергии в украинских городах.

«Мы пришли к тому, что теперь поставки угля из Казахстана оказались под вопросом, хотя там действительно добывается довольно большое количество угля», — отмечает аналитик.

Аналитик Кацман предсказал Украине серьезные потери из-за ситуации в Казахстане
Пресс служба компании Воркутауголь /

Журналист уверен, что в случае продолжения протестов в Нур-Султане и других казахских городах, Украина останется и без других товаров, имеющих принципиально важное значение как для простых потребителей, так и для функционирования крупных предприятий.

«Там не только уголь, но и еще тысячи товаров. Будут перебои с поставками, где-то цены вырастут. А мы ведь зависим от металлов, от очень многого», — объясняет эксперт.

Как считает аналитик, текущая ситуация должна стать важным уроком для украинских властей, которые обязаны осознать, насколько важна стабильность и внутри самой Украины, и в соседних странах, для нормальной жизни самой Незалежной.

«Прежде всего, украинской власти из этого надо извлечь экономический урок, который состоит в следующем: нестабильность в странах, через которые проходят торговые пути, которые соседствуют с нами, которые связаны с нами экономически, через которые мы торгуем с Китаем, приводит к экономическим потерям и для нас», — подчеркнул журналист Владимир Кацман.

При этом экономист, политический аналитик Юрий Атаманюк ранее заявил, что к происходящим в Казахстане беспорядкам может быть самым непосредственным образом причастна Украина.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Аналитик Кацман предсказал Украине серьезные потери из-за ситуации в Казахстане
Казахстан украина беспорядки
Комментировать