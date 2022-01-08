Кедми: миротворцы ОДКБ будут выведены из Казахстана после нормализации обстановки

Москва, 8 января. Миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) покинет территорию Казахстана после стабилизации ситуации в республике. Об этом заявил израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

Он напомнил, что 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты, после чего власти страны ввели на всей территории республики режим чрезвычайного положения. При этом ОДКБ по просьбе властей Казахстана направила в страну миротворческие силы, которые взяли под свою охрану военные и инфраструктурные объекты.

«После того, как обстановка восстановится, и казахские службы и армия овладеют всеми важными пунктами, и закончится это анархическое движение, миротворцы покинут Казахстан. Они заранее вошли на ограниченный срок. Думаю, что ситуация установится в течение нескольких дней, потом закрепится еще в течение нескольких недель, и тогда они покинут Казахстан», — заявил Кедми в интервью информационному агентству Sputnik.

Эксперт также добавил, что миротворческая миссия укрепит авторитет ОДКБ не только среди стран бывшего СССР, но и на Западе, так как нынешние события демонстрируют способность организации вести эффективную борьбу с терроризмом.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что власти страны не намерены вести переговоры с террористами и бандитами. По его словам, крупнейший город республики Алма-Ата подвергся шести волнам террористических нападений, в которых участвовали порядка 20 тысяч боевиков.