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Посол России Антонов указал на роль США в казахстанском кризисе

  /   Обновлено: 08 января 2022 15:21
Политика
Посол России Антонов указал на роль США в казахстанском кризисе
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 8 января. Кризис в Казахстане был спровоцирован американскими политиками, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Причиной событий в Казахстане является политика Вашингтона по дестабилизации в Западной и Центральной Азии, отметил дипломат в интервью Newsweek. Поэтому Соединенные Штаты причастны к возникновению протестов на территории граничащего с РФ государства, добавил он.

«Это исходит из дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, вызванной, в свою очередь, военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии», — пояснил Антонов.

Как стало известно недавно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников Организации договора о коллективной безопасности за поддержку. Лидеры входящих в ОДКБ государств направили миротворцев в республику для урегулирования ситуации.

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