Посол России Антонов указал на роль США в казахстанском кризисе

Вашингтон, 8 января. Кризис в Казахстане был спровоцирован американскими политиками, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Причиной событий в Казахстане является политика Вашингтона по дестабилизации в Западной и Центральной Азии, отметил дипломат в интервью Newsweek. Поэтому Соединенные Штаты причастны к возникновению протестов на территории граничащего с РФ государства, добавил он.

«Это исходит из дестабилизации на Ближнем Востоке и в Афганистане, вызванной, в свою очередь, военным вмешательством Запада под предлогом защиты прав человека и демократии», — пояснил Антонов.

Как стало известно недавно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил участников Организации договора о коллективной безопасности за поддержку. Лидеры входящих в ОДКБ государств направили миротворцев в республику для урегулирования ситуации.