Президент Сомали отказался возвращать деньги ОАЭ

Могадишо, 8 января. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед дал указание Центральному банку республики не высвобождать средства ОАЭ, арестованные четыре года назад. Соответствующее заявление опубликовал директор по связям с общественностью администрации главы государства Абдеррашид Мохамед Хаши на странице в Twitter.

В апреле 2018-го на борту Boeing-737, прибывшего в столичный аэропорт, нашли 9,6 млн долларов. Сотрудники служб безопасности конфисковали деньги на основании того, что они ввезены в восточноафриканскую республику нелегально. Посольство Абу-Даби выразило протест против изъятия принадлежащих ему сумм, которые предназначались для выплаты жалованья подразделениям сомалийской армии, обученным ОАЭ.

H.E @M_Farmaajo President of the Federal Republic of Somalia, orders Governor of the Central Bank @CBSsomalia against releasing illicit money, 9.6M USD which was seized by our gallant Somali Security forces to any entity which seeks claim, due to its illegal entry into our nation pic.twitter.com/kSb4iZXow7