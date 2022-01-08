Президент Сомали отказался возвращать деньги ОАЭ

Могадишо, 8 января. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед дал указание Центральному банку республики не высвобождать средства ОАЭ, арестованные четыре года назад. Соответствующее заявление опубликовал директор по связям с общественностью администрации главы государства Абдеррашид Мохамед Хаши на странице в Twitter.

В апреле 2018-го на борту Boeing-737, прибывшего в столичный аэропорт, нашли 9,6 млн долларов. Сотрудники служб безопасности конфисковали деньги на основании того, что они ввезены в восточноафриканскую республику нелегально. Посольство Абу-Даби выразило протест против изъятия принадлежащих ему сумм, которые предназначались для выплаты жалованья подразделениям сомалийской армии, обученным ОАЭ.

«Средства попали в страну таким образом, что это нарушило финансовую систему Сомали и международное финансовое право. Тогда они представляли угрозу безопасности и стабильности экономики», — говорится в заявлении.

H.E @M_Farmaajo President of the Federal Republic of Somalia, orders Governor of the Central Bank @CBSsomalia against releasing illicit money, 9.6M USD which was seized by our gallant Somali Security forces to any entity which seeks claim, due to its illegal entry into our nation pic.twitter.com/kSb4iZXow7 — Abdirashid M. Hashi (@MrDuqa) January 7, 2022

Решение президента республики, известного по прозвищу Фармаджо, принято через несколько часов после того, как премьер-министр Мохамед Хусейн Робле объявил о готовности передать конфискованные деньги ОАЭ. Глава кабмина вместе с этим подтвердил намерение нормализовать отношения с Абу-Даби, которые зашли в тупик после инцидента в 2018 году.

Наблюдатели уверены, что заявление Фармаджо, прозвучавшее в ответ на слова премьер-министра, увеличит темпы политической эскалации. В стране продолжается кризис между главой государства и членами правительства.

В минувшем месяце премьер объявил о попытке государственного переворота, за которым стоит Мохамед Абдуллахи Мохамед. Последний с помощью военных намеревался захватить власть в нарушение Конституции Сомали. Позже представители ООН и ряда стран призвали двух политиков ослабить напряженность в конфронтации, которая может привести к военному конфликту.