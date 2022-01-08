Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:14
16:12
Происшествия
Зрителей цирка эвакуировали во время представления в Ярославле
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
16:02
Общество
Коммунальщики Петербурга игнорируют жалобы горожан на горы мусора во дворах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент Сомали отказался возвращать деньги ОАЭ

Весь мир
Президент Сомали отказался возвращать деньги ОАЭ
wikipedia.org  /  ctsnow / CC BY 2.0

Могадишо, 8 января. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед дал указание Центральному банку республики не высвобождать средства ОАЭ, арестованные четыре года назад. Соответствующее заявление опубликовал директор по связям с общественностью администрации главы государства Абдеррашид Мохамед Хаши на странице в Twitter.

В апреле 2018-го на борту Boeing-737, прибывшего в столичный аэропорт, нашли 9,6 млн долларов. Сотрудники служб безопасности конфисковали деньги на основании того, что они ввезены в восточноафриканскую республику нелегально. Посольство Абу-Даби выразило протест против изъятия принадлежащих ему сумм, которые предназначались для выплаты жалованья подразделениям сомалийской армии, обученным ОАЭ.

«Средства попали в страну таким образом, что это нарушило финансовую систему Сомали и международное финансовое право. Тогда они представляли угрозу безопасности и стабильности экономики»,  — говорится в заявлении.

Решение президента республики, известного по прозвищу Фармаджо, принято через несколько часов после того, как премьер-министр Мохамед Хусейн Робле объявил о готовности передать конфискованные деньги ОАЭ. Глава кабмина вместе с этим подтвердил намерение нормализовать отношения с Абу-Даби, которые зашли в тупик после инцидента в 2018 году.

Наблюдатели уверены, что заявление Фармаджо, прозвучавшее в ответ на слова премьер-министра, увеличит темпы политической эскалации. В стране продолжается кризис между главой государства и членами правительства.

В минувшем месяце премьер объявил о попытке государственного переворота, за которым стоит Мохамед Абдуллахи Мохамед. Последний с помощью военных намеревался захватить власть в нарушение Конституции Сомали. Позже представители ООН и ряда стран призвали двух политиков ослабить напряженность в конфронтации, которая может привести к военному конфликту.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент Сомали отказался возвращать деньги ОАЭ
оаэ сомали
Комментировать