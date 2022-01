Суд Джорджии приговорил убийц афроамериканца Ахмада Арбери к пожизненному заключению

Атланта, 8 января. Суд Джорджии приговорил к пожизненному заключению трех человек, признанных виновными в убийстве афроамериканца Ахмада Арбери. Соответствующий приговор был вынесен судьей Тимоти Уолмсли.

Сообщается, что суд округа Глинн в Брансуике приговорил Трэвиса Макмайкла, Грегори Макмайкла и Уильяма Брайана к пожизненному заключению по обвинению в убийстве афроамериканца Ахмада Арбери, которое подсудимые совершили в 2020 году.

⚖ Almost 2 years have passed since Ahmad Arbery's murder. I don't live to far from Brunswick, GA. This has most definitely set a precedent in this state. Georgia has the second highest Lynching record in the south. His killer's guilty verdict is some retribution. pic.twitter.com/B2so0denIJ — Belle femme noire ???????? B1! (@WiseSkillfulOne) January 8, 2022

Судья Уолмсли постановил, что Брайан может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после 30 лет тюремного заключения — минимального срока за убийство по законодательству штата. Для Макмайклов такая возможность отсутствует — они проведут остаток своей жизни в тюрьме.

“Life without the possibility of Parole”



Ahmad Arbery, Rest Well ???????? pic.twitter.com/zvBTSWYBg9 — Notes to myself ✍???? (@CrystalUju) January 7, 2022

По словам судьи, столь суровый приговор для подсудимых обусловлен их жестокими действиями, попавшими на видео.

«Это была пугающая, по-настоящему тревожная сцена», — сказал судья о видеозаписи убийства с Арбери, на которых Макмайкл направляет свой дробовик на жертву, в то время как 25-летний афроамериканец находится примерно в шести метрах от него.

Родственники Ахмада Арбери заявили в суде, что причиной убийства молодого человека стали расовые стереотипы. В свою очередь адвокаты подозреваемых просили смягчения приговора для своих подзащитных, утверждая, что никто из них не планировал убийство Арбери.

В ноябре присяжные признали 66-летнего Грегори Макмайкла, его 35-летнего сына Трэвиса и их 52-летнего соседа Уильяма Брайана виновными в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы и преступном намерении совершить тяжкое преступление.

Finally JUSTICE for Ahmad Arbery! Life without parole. This is what I call ACCOUNTABILITY ????????.



Kudos to the prosecutors and the Judge. Keep resting King Ahmad Arbery ???????? #AhmaudArbery pic.twitter.com/ASvWUPqcFi — Dr. Kelechi Anyikude (@KelechiAFC) January 7, 2022

Сообщается, что в феврале мужчины предстанут перед федеральным судом по обвинению в совершении преступления на почве ненависти из-за «расы и цвета кожи» убитого.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2020 года Ахмад Арбери, который совершал пробежку по жилому району Сатилла-Шорс, привлек внимание троих местных жителей, принявших его за вора, который пытается скрыться с места преступления. Макмайклы и Уильям Брайан схватили оружие и начали преследование молодого человека на своем пикапе. Погоня длилась около пяти минут, в результате чего преследователям удалось загнать Арбери в угол, после чего между ним и Трэвисом Макмайклом завязалась драка, в ходе которой Арбери попытался выхватить у преследователя оружие. В ходе борьбы Макмайкл тремя выстрелами застрелил молодого человека.

#JusticeForAhmaud Listen very carefully around the 16 second mark. You will hear the person recording loading and or checking to see if his gun is loaded. Next you hear the gun slide up on the dash. The person recording was driving in for the kill just in case. #AhmadArbery pic.twitter.com/mUrxqQKdf2 — #TheResistance (@BoneKnightmare) May 6, 2020

Основанием для обвинения стала видеозапись убийства, сделанная Ульямом Брайаном на мобильный телефон. Видео, которое было опубликовано через несколько месяцев после происшествия, вызвало бурную реакцию после того, как стало ясно, что никто из причастных к этому людей не был арестован, а местный прокурор пришел к выводу, что убийство было оправданным. Дело Арбери стало еще одним символом «системного расизма» и привлекло особое внимание активистов движения Black Lives Matter.

Убийство Ахмада Арбери стало поводом для изменения законодательства штата Джорджия, который стал первым штатом США, законодатели которого отменили гражданский арест.