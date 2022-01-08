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Суд Джорджии приговорил убийц афроамериканца Ахмада Арбери к пожизненному заключению

Весь мир
Суд Джорджии приговорил убийц афроамериканца Ахмада Арбери к пожизненному заключению
Global Look Press  /  Richard Ellis/Richard Ellis / Keystone Press Agency

Атланта, 8 января. Суд Джорджии приговорил к пожизненному заключению трех человек, признанных виновными в убийстве афроамериканца Ахмада Арбери. Соответствующий приговор был вынесен судьей Тимоти Уолмсли.

Сообщается, что суд округа Глинн в Брансуике приговорил Трэвиса Макмайкла, Грегори Макмайкла и Уильяма Брайана к пожизненному заключению по обвинению в убийстве афроамериканца Ахмада Арбери, которое подсудимые совершили в 2020 году.

Судья Уолмсли постановил, что Брайан может ходатайствовать об условно-досрочном освобождении после 30 лет тюремного заключения — минимального срока за убийство по законодательству штата. Для Макмайклов такая возможность отсутствует — они проведут остаток своей жизни в тюрьме.

По словам судьи, столь суровый приговор для подсудимых обусловлен их жестокими действиями, попавшими на видео.

«Это была пугающая, по-настоящему тревожная сцена», — сказал судья о видеозаписи убийства с Арбери, на которых Макмайкл направляет свой дробовик на жертву, в то время как 25-летний афроамериканец находится примерно в шести метрах от него.

Родственники Ахмада Арбери заявили в суде, что причиной убийства молодого человека стали расовые стереотипы. В свою очередь адвокаты подозреваемых просили смягчения приговора для своих подзащитных, утверждая, что никто из них не планировал убийство Арбери.

В ноябре присяжные признали 66-летнего Грегори Макмайкла, его 35-летнего сына Трэвиса и их 52-летнего соседа Уильяма Брайана виновными в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах, незаконном лишении свободы и преступном намерении совершить тяжкое преступление.

Сообщается, что в феврале мужчины предстанут перед федеральным судом по обвинению в совершении преступления на почве ненависти из-за «расы и цвета кожи» убитого.

Согласно материалам дела, 23 февраля 2020 года Ахмад Арбери, который совершал пробежку по жилому району Сатилла-Шорс, привлек внимание троих местных жителей, принявших его за вора, который пытается скрыться с места преступления. Макмайклы и Уильям Брайан схватили оружие и начали преследование молодого человека на своем пикапе. Погоня длилась около пяти минут, в результате чего преследователям удалось загнать Арбери в угол, после чего между ним и Трэвисом Макмайклом завязалась драка, в ходе которой Арбери попытался выхватить у преследователя оружие. В ходе борьбы Макмайкл тремя выстрелами застрелил молодого человека.

Основанием для обвинения стала видеозапись убийства, сделанная Ульямом Брайаном на мобильный телефон. Видео, которое было опубликовано через несколько месяцев после происшествия, вызвало бурную реакцию после того, как стало ясно, что никто из причастных к этому людей не был арестован, а местный прокурор пришел к выводу, что убийство было оправданным. Дело Арбери стало еще одним символом «системного расизма» и привлекло особое внимание активистов движения Black Lives Matter.

Убийство Ахмада Арбери стало поводом для изменения законодательства штата Джорджия, который стал первым штатом США, законодатели которого отменили гражданский арест.

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