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Актриса Инна Королева объяснила критику в адрес седьмого сезона «Сватов»

Шоу-бизнес
Актриса Инна Королева объяснила критику в адрес седьмого сезона «Сватов»
Кадр из сериала «Сваты 7»

Москва, 8 января. Звезда сериала «Сваты» Инна Королева рассказала, почему многим поклонникам проекта не понравился седьмой сезон. Актриса напомнила, что вкусы у разных людей различаются.

Исполнительница роли Марии Ковалевой (урожденной Будько) призналась, что не читает комментарии о финальном сезоне «Сватов». Она не знакомится с отзывами, поскольку не хочет расстраиваться, объяснила Королева в интервью для YouTube-канала Лизы Дидковской.

«Допускаю, что всем нравиться сериал «Сваты-7» не может. Есть кому нравится, а кому-то не нравится. Есть люди, которым нравится зеленый цвет, а есть кто его терпеть не может, но он же остается зеленым цветом», — подчеркнула актриса.

Актриса Инна Королева объяснила критику в адрес седьмого сезона «Сватов»
Prt Scr youtube.com / Лиза Дидковская

По мнению знаменитости, причиной критики в адрес седьмых «Сватов» может быть отсутствие единой истории. Предыдущие сезоны были связаны единым длинным повествованием. Однако съемки седьмого сезона растянулись на несколько лет, поэтому объединить его одной историей не удалось, полагает артистка.

«Каждая серия — отдельная история. Мы все ждали выхода седьмой части как Новый год. Мы старались. И мы все-таки это сделали. Это был труд и нервы», — подытожила Королева.

Ранее актер Евгений Капорин показал редкие кадры со съемок «Сватов-7». На них он позирует с актрисой Мариной Сердешнюк, которая играет в сериале его жену.

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актриса сваты инна королева
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