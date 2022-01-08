Токаев сообщил Путину об очагах террористических атак в Казахстане

Нур-Султан, 8 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проинформировал своего коллегу из России Владимира Путина об атаках боевиков в республике, сообщила пресс-служба казахского лидера.

По словам главы государства, очаги террористических атак в Казахстане сохраняются, однако с ними продолжится борьба со всей решительностью.

«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется», — сказано в сообщении.

Протесты на территории Казахстана стартовали в начале 2022 года. Жители республики вышли на акции против повышения цен на газ. После этого мирные демонстрации переросли в массовые беспорядки.

Путин также одобрил озвученную Токаевым идею обсудить ситуацию в Казахстане в рамках видеоконференции ОДКБ.