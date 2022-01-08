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Неизвестные мародеры ограбили заправочную станцию в столице Казахстана

Происшествия

Беспорядки и погромы в Казахстане продолжаются. На опубликованном в соцсетях видеоролике видно, как группа неизвестных ворует топливо на заправочной станции. Мародеры вскрыли хранилища бензина и, не встретив сопротивления, откачали жидкость.

Напомним, массовые беспорядки в республике возникли из-за неоправданного увеличения стоимости топлива. Сейчас в Казахстане учреждено временное государственное регулирование цен в этой отрасли и предприняты другие оперативные меры для стабилизации обстановки. В частности, действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев объявил о начале контртеррористической операции для устранения возникшей угрозы национальной безопасности.

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