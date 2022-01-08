Эпидемиолог Онищенко: «Омикрон» нанес большой ущерб населению США

Не следует надеяться на то, что штамм коронавируса «Омикрон» позволит людям «вакцинироваться». Об этом в беседе с ФАН рассказал ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Немецкие исследователи заявили, что даже бессимптомное заболевание COVID-19, характерное для штамма «Омикрон», может привести к поражению различных органов.

«Это действительно так. Я уже не говорю о тех вариантах инфекции, которые, к примеру, вызывали у заболевших изменения в легких. Последний вариант более щадящий, но это не значит, что к нему нужно относиться легко», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также объяснил, почему сегодня рано говорить об улучшении в мире эпидемиологической ситуации.

«Буквально на днях в Соединенных Штатах было зарегистрировано более миллиона случаев заражения за сутки. Пусть даже они все будут легкими, но тот ущерб, который в совокупности нанесен популяции в Америке, очень большой», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он напомнил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией важную роль играет вакцинация.

«Все эти разговоры насчет того, что мы сможем «вакцинироваться» (речь идет о появлении антител к коронавирусу после болезни. — Прим. ФАН) за счет легкого течения штамма «Омикрон», непрофессиональны. Медики так говорить не могут. Так говорят люди, которые сейчас очень активно «примазываются» к вирусологам. Любое, даже самое легкое течение болезни в совокупности отбирает здоровье как у конкретного человека, так и в целом у популяции», — подытожил ученый-эпидемиолог.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН связал рост заболеваемости COVID-19 в США с празднованием Рождества. Он напомнил, что в период праздников власти страны не вводили специальных запретов.