Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:14
16:12
Происшествия
Зрителей цирка эвакуировали во время представления в Ярославле
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
16:02
Общество
Коммунальщики Петербурга игнорируют жалобы горожан на горы мусора во дворах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Эпидемиолог Онищенко: «Омикрон» нанес большой ущерб населению США
Общество
Эпидемиолог Онищенко: «Омикрон» нанес большой ущерб населению США
Федеральное агентство новостей  / 

Не следует надеяться на то, что штамм коронавируса «Омикрон» позволит людям «вакцинироваться». Об этом в беседе с ФАН рассказал ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Немецкие исследователи заявили, что даже бессимптомное заболевание COVID-19, характерное для штамма «Омикрон», может привести к поражению различных органов.

«Это действительно так. Я уже не говорю о тех вариантах инфекции, которые, к примеру, вызывали у заболевших изменения в легких. Последний вариант более щадящий, но это не значит, что к нему нужно относиться легко», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также объяснил, почему сегодня рано говорить об улучшении в мире эпидемиологической ситуации.

«Буквально на днях в Соединенных Штатах было зарегистрировано более миллиона случаев заражения за сутки. Пусть даже они все будут легкими, но тот ущерб, который в совокупности нанесен популяции в Америке, очень большой», — пояснил собеседник ФАН.

Эпидемиолог Онищенко: «Омикрон» нанес большой ущерб населению США
Федеральное агентство новостей /

В завершение он напомнил, что в борьбе с коронавирусной инфекцией важную роль играет вакцинация.

«Все эти разговоры насчет того, что мы сможем «вакцинироваться» (речь идет о появлении антител к коронавирусу после болезни. — Прим. ФАН) за счет легкого течения штамма «Омикрон», непрофессиональны. Медики так говорить не могут. Так говорят люди, которые сейчас очень активно «примазываются» к вирусологам. Любое, даже самое легкое течение болезни в совокупности отбирает здоровье как у конкретного человека, так и в целом у популяции», — подытожил ученый-эпидемиолог.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН связал рост заболеваемости COVID-19 в США с празднованием Рождества. Он напомнил, что в период праздников власти страны не вводили специальных запретов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Эпидемиолог Онищенко: «Омикрон» нанес большой ущерб населению США
онищенко коронавирус омикрон
Комментировать