Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ вблизи поселка Заря

Донецк, 8 января. Военнослужащие ВСУ с помощью специализированного радиоэлектронного оборудования пытались помешать работе беспилотного летательного аппарата ОБСЕ. Об этом сообщили представители Народной милиции ДНР.

Инцидент с постановкой помех бойцами ВСУ был зафиксирован вблизи населенного пункта Заря, заявили в НМ Донецкой Народной Республики.

«Для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полетов БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ… противник применил станцию РЭБ "Буковель-АД"», — подчеркнул представитель ведомства.

В ДНР и ЛНР неоднократно отмечали попытки военнослужащих ВСУ заглушить беспилотники ОБСЕ в целях маскировки размещения тяжелого вооружения в Донбассе. Ранее сообщалось о больших небоевых потерях в рядах 25-й и 95-й бригад Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Донбассе.