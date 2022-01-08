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Никита Пресняков обиделся на отца из-за видео его боя с Паниным

  /   Обновлено: 08 января 2022 14:32
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обиделся на отца из-за видео его боя с Паниным
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 8 января. Внуку Аллы Пугачевой Никите не понравилось, что его отец Владимир Пресняков поделился в Instagram роликом, на котором молодой музыкант отправляет в нокаут актера Алексея Панина.

Бой между Пресняковым-младшим и прилетевшим из Испании Паниным проводил промоушен «Наше дело». Солист группы Multiverse оказался в лучшей форме и уже во втором раунде нокаутировал Панина. Пресняков не ожидал, что противник сдастся так быстро. Легкая победа его не обрадовала. Однако Пресняков-старший решил похвастаться наследником в соцсетях, но это рассердило его сына.

«Ну нафига это выкладывать. Даже я сам не выкладываю этот зашвар», — возмутился он в комментариях.

Когда родитель понял свою ошибку, то тут же удалил ролик. Теперь пользователи интересуются, где можно посмотреть видео боя. Тем не менее в Instagram-аккаунте Преснякова-младшего есть пост, посвященный этому поединку.

Никита Пресняков обиделся на отца из-за видео его боя с Паниным
Prt Scr instagram.com / @npresnyakov

Пользователи по-разному отреагировали на схватку Преснякова с Паниным. Одни похвалили певца за проявленное мужество, другие назвали его противника недостойным.

«Вот это поворот! Да пребудет с тобой сила!»;

«Никите нужен молодой соперник, а не развалина Панин», — отреагировали фолловеры.

Ранее певица Наталья Подольская поделилась фотографией семьи Пресняковых. На снимке был внук Пугачевой с супругой и его бабушка с дедушкой по отцовской линии.

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бой панин пресняков
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