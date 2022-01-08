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Самолеты Минобороны РФ завершили переброску армянских миротворцев ОДКБ в Казахстан

Армия
Самолеты Минобороны РФ завершили переброску армянских миротворцев ОДКБ в Казахстан
ilyushin.org  /  Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Нур-Султан, 8 января. Военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС РФ доставили миротворческий контингент ОДКБ из Армении на территорию Казахстана. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Напомним, в первые дни 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, в результате чего на территории республики был введен режим чрезвычайного положения. Страны ОДКБ направили миротворцев в Казахстан для оказания помощи местным правоохранительным органам.

«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести разговор руководителей ОДКБ в формате видеоконференции.

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Все новости / Армия / Самолеты Минобороны РФ завершили переброску армянских миротворцев ОДКБ в Казахстан
Казахстан Армения минобороны рф ил-76
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