Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране

Депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с ФАН поделился мнением, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в республике после затянувшихся мятежей. По словам эксперта, если государство не возьмется за восстановление системы ЖКХ в ближайшее время, а продолжит придерживаться прежней политики, которая стала запалом для протестующих, то предпосылки для взрывов снова появятся.

«Балансировка будет зависеть от того, как и в какие сроки будет решен военный вопрос. Если власть откажется от данного курса, то это будет означать глубокий пересмотр всей социально-экономической политики. Поэтому остается ждать, что будут делать. Временно заморозить тарифы ЖКХ — это хорошо, однако если это не сопровождается контролем за формированием цены, то это означает разрушение системы ЖКХ. Если монополисты в каждой точке будут продолжать завышать цены, а воры в каждой точке будут продолжать воровать, при этом не повышая тариф по мере роста аппетитов монополистов и воров, то мы получим ситуацию, когда ЖКХ ликвидировано и практически разрушено. А ведь аппетиты во время кризиса только растут. Люди возмущены, потому что вынуждены отключать отопление и обогревать квартиры газом», — заявил собеседник ФАН.

delyagin.ru / Персональный сайт Михаила Делягина

По мнению Делягина, власти Казахстана должны как можно скорее вернуться к разумной социально-экономической политике и отказаться от всевозможных спекуляций, которые в стране поддерживают влиятельные люди.

«Им нужно приостановить финансовые спекуляции и вернуться к политике реиндустриализации, которую они проводили. У них очень разумная была политика, но они сильно увлеклись созданием условий для финансового спекулятивного капитала, что, собственно говоря, их и развалило. Основная проблема — национальная политика. Они отстранили носителей русской культуры из всех сфер управления и сознательно рвали с Россией все связи. Однако, выведя русских из системы управления, они сняли ограничения для родоплеменной общности, которая оказалась не способна управлять современными условными системами. Если они эту проблему не решат, то у них стабильности не будет никогда», — заключил Делягин.

Тем временем ситуация в Казахстане частично стабилизировалась, однако власти не спешат отменять режим ЧС, опасаясь нарастания новых акций протеста. В том, что беспорядки в Нур-Султане и других казахский городах были организованы извне, уверены практически все политологи.