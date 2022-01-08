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Al Arabiya: самым важным приемом пищи для легкого похудения считается завтрак

Общество
Al Arabiya: самым важным приемом пищи для легкого похудения считается завтрак
pexels.com  /  William Mattey

Абу-Даби, 8 января. Завтрак считается самым приемом пищи для желающих похудеть. Чтобы сохранить здоровье, необходимо выработать правильные привычки для утренней трапезы.

Автор издания Al Arabiya привел мнения диетологов о лучшем завтраке для похудения. Эксперты выделили шесть основных правил.

Белок помимо всего прочего обеспечивает длительное ощущение сытости, что позволяет избегать частых перекусов. Организм расходует больше энергии на усвоения белка, отметили эксперты. На завтрак рекомендуется есть яйца, куриную колбасу, индейку, творог и греческий йогурт.

Для тех, кто тренируется с утра есть правило — завтракать после занятий. Жир сжигается, если делать упражнения натощак. Также специалисты призвали обратить внимание на воду, для правильного функционирования организма нужно выпивать достаточное количество жидкости.

Желающим похудеть посоветовали попрактиковать интервальное голодание и отложить завтрак. Это позволит отрегулировать уровень сахара в крови и сжечь больше калорий. В качестве завтрака эксперты предложили есть овощи и фрукты, их можно добавлять к основному блюду. В дополнение утром рекомендуется пить зеленый или имбирный чай.

Диетолог из Словакии Триста Бест рассказала о продуктах, которые помогут избавиться от висцерального жира на животе. Среди них тмин, жареная рыба и квашеная капуста.

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