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Магазины Казахстана вернули возможность оплаты банковскими картами

Экономика
Магазины Казахстана вернули возможность оплаты банковскими картами
Global Look Press  /  ORDA.KZ/XinHua

Алма-Ата, 8 января. Министерство торговли Казахстана заявило, что в некоторых регионах страны магазины снова стали принимать оплату банковскими картами.

Банковские терминалы заработали в Туркестане, Шымкенте и Кызылорде.

«Гипермаркеты сети "МЕТРО" принимают платежи через банковские платежные системы и по наличному расчету в городах: Нур-Султан (трасса Астана — Караганда 4/1), Павлодар (Баян Батыра 26), Караганда (Букетова 1), Оскемен (Сатпаева 76/2)», — приводит агенство «Прайм» заявление ведомства.

Протесты в Казахстане начались после Нового года из-за повышения в два раза стоимости сжиженного газа. Они переросли в беспорядки, погромы, нападения на государственные учреждения и мародерство. В стране пришлось объявить чрезвычайное положение.

Воздушные суда «Аэрофлота» не будут летать в республику 8 января. Компания уже отменяла рейсы 6 и 7 января, а также временно приостановила продажу билетов в Казахстан.

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