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Академик Адушкин объяснил изменение скорости Земли в разные времена года

Наука
Академик Адушкин объяснил изменение скорости Земли в разные времена года
pixabay.com

Москва, 8 января. Скорость вращения планеты Земля может увеличиваться или сокращаться в разные времена года, заявил геофизик, академик РАН Виталий Адушкин.

Обильные снежные осадки влияют на движение Земли, но не сильно. Скорость может увеличиться или уменьшится летом и зимой. На вращение могут оказывать влияние зимние осадки, которые утяжеляют Землю. Адушкин отметил, что негативных последствий от данного процесса ученые пока не выявили.

«Это связано с тем, что на Землю падает много снега, Земля становится как бы тяжелее и скорость слегка меняется. Да, это происходит на северном полушарии, но действует на всю Землю», — передает слова академика URA.RU.

Резкая остановка вращения Земли вокруг своей оси может привести к целой серии природных катаклизмов. В результате такого явления все живые существа могу исчезнуть с планеты.

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