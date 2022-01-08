Академик Адушкин объяснил изменение скорости Земли в разные времена года

Москва, 8 января. Скорость вращения планеты Земля может увеличиваться или сокращаться в разные времена года, заявил геофизик, академик РАН Виталий Адушкин.

Обильные снежные осадки влияют на движение Земли, но не сильно. Скорость может увеличиться или уменьшится летом и зимой. На вращение могут оказывать влияние зимние осадки, которые утяжеляют Землю. Адушкин отметил, что негативных последствий от данного процесса ученые пока не выявили.

«Это связано с тем, что на Землю падает много снега, Земля становится как бы тяжелее и скорость слегка меняется. Да, это происходит на северном полушарии, но действует на всю Землю», — передает слова академика URA.RU.

Резкая остановка вращения Земли вокруг своей оси может привести к целой серии природных катаклизмов. В результате такого явления все живые существа могу исчезнуть с планеты.