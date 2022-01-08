Володин указал на необходимость создания государственной сети аптек в регионах России

Москва, 8 января. Государственная сеть аптек в российских регионах поможет решить вопрос дефицита лекарств и проблему завышение цен на них, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале политик привел в пример Саратовскую область, где было принято решение создать сеть государственных аптек в медицинских учреждениях. Он отметил, что этот вопрос актуален и для других регионов страны.

«Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью», — написал спикер.

Он добавил, что есть случаи необоснованного завышения цен и дефицит лекарственных препаратов. Володин призвал не допускать спекуляции на здоровье граждан.

Медики из сел России получили разрешение на продажу лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе Минздрава. Данное нововведение поможет обеспечить лекарствами жителей тех населенных пунктов, в которых нет аптек.