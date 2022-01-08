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Михаил Боярский отпраздновал Рождество в кругу семьи

  /   Обновлено: 08 января 2022 14:22
Общество
Михаил Боярский отпраздновал Рождество в кругу семьи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 8 января. Актер Михаил Боярский встретил Рождество с самыми близкими людьми. Он отметил православный праздник в узком семейном кругу.

Артист поздравил поклонников с Рождеством на своей странице в Instagram. Боярский опубликовал снимок, на котором он позирует со своим внуком Андреем и зятем — актером Максимом Матвеевым.

Похоже, исполнитель роли Д'Артаньяна отмечал православный праздник за городом. За спинами актера и его родных можно увидеть высокие заснеженные деревья.

Михаил Боярский отпраздновал Рождество в кругу семьи
Prt Scr instagram.com / @boyarskiy_official

Поклонники Боярского оставили для него в комментариях ответные поздравления с Рождеством. Подписчики опубликовали теплые пожелания для любимого артиста и его близких.

«С Рождеством, Михаил Сергеевич!!! Здоровья, счастья, успехов, любви, удачи, радости и всего самого наилучшего!!!»;

«С Рождеством всю семью, очень любим вас всех»;

«С праздниками всю вашу семью! Благополучия, счастья и крепкого здоровья!» — написали комментаторы.

Ранее дочь Михаила Боярского Елизавета опубликовала кадры, на которых показала остатки новогодних блюд. Салатов и закусок хватило, чтобы 1 января угостить сразу несколько человек.

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актер боярский рождество
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