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Публицист Монтян раскрыла, чем Запад поможет Литве в борьбе с Китаем

Политика
Публицист Монтян раскрыла, чем Запад поможет Литве в борьбе с Китаем
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Вильнюс, 8 января. Литва может понести серьезные экономические потери из-за конфликта с Китаем. В попытке воздействовать на КНР, а также в надежде получить какую-то помощь, Вильнюс уже обратился к Евросоюзу и США.

Публицист, юрист, политический аналитик Татьяна Монтян высказала свое мнение о том, на какую поддержку со стороны Запада реально могут рассчитывать власти прибалтийского государства.

Монтян отмечает, что открыто выступить против политики Китая Литва решилась в первую очередь именно с подачи ЕС и Соединенных Штатов. Вильнюс открыл у себя официальное торговое представительство Тайваня как раз для того, чтобы подтвердить свою преданность Западу и «помочь» Вашингтону в его противостоянии с Пекином. При этом США и ЕС, естественно, восприняли это как должное.

«Дело, конечно же, не в угрозе от крохотной Литвы и даже не в ее "дерзости" по отношению к Китаю. Дело в том, что посредством использования этой ничтожной и крохотной Литвы, ее покровители захотели проверить решительность Китая в деле отстаивания своих интересов. Проверили и поняли, что реакция будет настолько жесткой, что мало не покажется», — заявила Монтян в видеоролике на своем YouTube-канале.

По словам публицистки, в целом Запад легко мог бы компенсировать Литве все экономические потери, которые она понесла в противостоянии с Китаем. Тем более, что от Брюсселя и Вашингтона это потребовало бы не слишком серьезных финансовых вложений.

Публицист Монтян раскрыла, чем Запад поможет Литве в борьбе с Китаем
ФБА «Экономика сегодня» /

«Почему бы США и ЕС не компенсировать Литве все потери от прекращения торговых отношений с Китаем? Все их потери составляют, ну пусть, миллиард долларов от силы. Для США и ЕС — это сумма, которая тратится на дипломатические приемы, причем за месяц», — отмечает аналитик.

Однако, по мнению Монтян, США и ЕС просто не считают нужным материально помогать Литве, а потому единственное, на что может рассчитывать Вильнюс — это слова поддержки со стороны западных «партнеров».

«Запад просто использовал Литву, как "пробный шар". А что теперь будет со страной — им безразлично. Поэтому Литве, конечно, будут помогать, но не материально, а идеологически. Будут накачивать их антикитайской пропагандой», — уверена юрист, политический аналитик Татьяна Монтян.

Литовский политик и еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс ранее признал, что все надежды Литвы на помощь Евросоюза в экономическом и политическом противостоянии с Китаем могут не оправдаться.

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сша евросоюз китай литва
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