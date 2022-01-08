Федор Федотов и Татьяна Волосожар победили в «Ледниковом периоде»

Москва, 8 января. Актер Федор Федотов и фигуристка Татьяна Волосожар стали победителями восьмого сезона шоу «Ледниковый период». Пара заняла первое место, получив в финале девять баллов от жюри и шесть очков от зрителей.

Заключительный выпуск «Ледникового периода» выйдет в эфир на Первом канале 8 января в 17:50. Однако финал проекта слили в Сеть до официальной премьеры.

Победители Федотов и Волосожар обошли фигуристку Татьяну Тотьмянину и актера Ивана Колесникова, которые заняли второе место. Он получили семь баллов от судей и столько же от зрителей.

На третьем месте впервые в истории «Ледникового периода» оказались сразу три пары. Постамент разделили фигуристка Оксана Домнина и актер Кирилл Зайцев (восемь баллов от жюри и пять от зрителей), фигурист Александр Энберт и актриса Агата Муцениеце (пять балов от судей и восемь от зрителей), а также фигуристка Евгения Медведева и TikTok-блогер Даня Милохин (четыре балла от жюри и девять от зрителей).

prt scr Первый канал / Ледниковый Период

Финальный выпуск восьмого сезона «Ледникового периода» прошел без участия тренера Татьяны Тарасовой. Она не смогла занять почетное место в жюри из-за проблем со здоровьем.