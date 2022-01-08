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Народная милиция ЛНР: бронетехника ВСУ замечена вблизи поселка Новотошковское

Армия
Народная милиция ЛНР: бронетехника ВСУ замечена вблизи поселка Новотошковское
facebook.com  /  Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Луганск, 8 января. Представители Народной милиции ЛНР сообщили о наличии трех единиц тяжелой боевой техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи линии разграничения в Донбассе.

Две бронированные разведывательно-дозорные машины и одна БМП-2 ВСУ были замечены возле населенного пункта Новотошковское, заявили в пресс-службе НМ Луганской Народной Республики.

«В нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — отметил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ обнаружили 23 танка ВСУ в районе поселка Подлесное, что является грубым нарушением Минских соглашений.

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ЛНР всу бронетехника
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