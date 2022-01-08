Зеленский поблагодарил сенаторов США за рассмотрение вопроса о блокировке «СП-2»

Киев, 8 января. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Сенату США с просьбой поддержать введение санкций в отношении российского газопровода «Северный поток — 2».

Глава государства выразил признательность американским сенаторам за рассмотрение вопроса, касающегося блокировки газовой магистрали. Также Зеленский от имени Украины призвал поддержать закон о защите европейской энергобезопасности.

«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока - 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», — написал политик в Twitter.

Как сообщалось ранее, глава евродипломатии Жозеп Боррель отказался обсуждать тему «СП-2» во время визита в Киев. Соответствующий вопрос находится в руках немецкого регулятора, пояснил он.