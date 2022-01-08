Минобороны РФ военно-транспортным самолетом доставило 25 россиян из Алма-Аты в Москву

Москва, 8 января. Военно-транспортная авиация ВКС РФ доставила группу российских туристов в Москву с казахского аэродрома Жетыген. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении оборонного ведомства отмечается, что граждане РФ прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники и планировали провести время на одном из горнолыжных курортов. Однако в результате обострения ситуации в Казахстане работа международного аэропорта была прекращена, и россияне вынужденно задержались в одной из гостиниц города.

После сообщений о прибытии в Казахстан российских миротворцев ОДКБ, туристы обратились к ним за помощью в доставке 25 человек на территорию РФ. В настоящее время группа россиян благополучно вернулась в Москву самолетом военно-транспортной авиации.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ направит тяжелые транспортные самолеты для вывоза граждан России из Алма-Аты. Согласно информации, рейсы запланированы на воскресенье с 17:00 до 18:00 по маршрутам Алматы — Иваново и Алматы — Оренбург. Сбор в терминале аэропорта начнется в 14:00.