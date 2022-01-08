Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 16:13
16:11
Политика
Депутат Госдумы Делягин рассказал, как власти Казахстана могут преодолеть экономический кризис в стране
16:11
Общество
CDC сообщил о «широком спектре симптомов» при заражении омикрон-штаммом COVID-19
16:09
Происшествия
Пьяный мужчина погиб под колесами поезда в Сочи
16:08
Общество
Основательница гатчинского фестиваля «Литература и кино» Ягибекова умерла в 79 лет
16:06
Общество
Пользователи Metacritic назвали «Наследников» лучшим сериалом 2021 года
16:03
Армия
Sohu: попытки ВВС США перехватить российские Ту-95 у Аляски обернулись полным провалом
16:03
Происшествия
Внештатного корреспондента RT Обищенко задержали в охваченном протестами Казахстане
16:03
Общество
Петербурженка спасла от смерти двух мини-пигов и приютила их у себя в квартире
16:02
Общество
Коммунальщики Петербурга игнорируют жалобы горожан на горы мусора во дворах
16:01
Общество
Власти Израиля разрешили привитым «Спутником V» въезжать на территорию страны
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Не поможет даже шрапнель: депутат Вассерман о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
1
Общество
Не поможет даже шрапнель: депутат Вассерман о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Идея японских военных бороться с гиперзвуковыми ракетами с помощью рельсотронов вряд ли будет успешной. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Как стало известно, в Японии заявили о намерении использовать рельсотроны для поражения гиперзвуковых ракет.

«Главная проблема не в том, чтобы разогнать снаряд до сверхвысокой скорости. Самое важное — обеспечить его управляемость. Гиперзвуковое оружие обладает не только высокой скоростью, но и способно эффективно маневрировать», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что, по его мнению, выбранная технология вряд ли сработает даже с учетом ее модернизации.

«Может быть, японцы имели в виду что-то вроде гиперзвуковой шрапнели — выстрел пакетом быстролетящих предметов с целью перекрыть некую зону, куда прилетит гиперзвуковой объект, но шансов на это мало. Чем эффективнее атакующая ракета маневрирует, тем больше такая зона. Вряд ли удастся ее хоть чем-то перекрыть», — пояснил собеседник ФАН.

Не поможет даже шрапнель: депутат Вассерман о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
youtube.com / Наука и технология

В завершение он подчеркнул, что успеха в борьбе с гиперзвуковым оружием позволит добиться только определение точного местоположения такой ракеты в конкретный момент.

«На боевых кораблях — наших и потенциального противника — есть скорострельные артиллеристские установки, которые позволяют поразить и крылатые ракеты, и даже крупнокалиберные артиллеристские снаряды. Они поражаются благодаря тому, что летят по траектории, поддающейся вычислению. Если вы можете установить траекторию объекта, его можно поразить даже значительно более медленными, нежели он, средствами», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах». По его словам, размещение на орбите Земли космических вооружений неизбежно стоит намного дороже, чем средства борьбы с ними.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Не поможет даже шрапнель: депутат Вассерман о борьбе с гиперзвуковыми ракетами
вассерман гиперзвуковое оружие
1 комментарий