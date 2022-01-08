Не поможет даже шрапнель: депутат Вассерман о борьбе с гиперзвуковыми ракетами

Идея японских военных бороться с гиперзвуковыми ракетами с помощью рельсотронов вряд ли будет успешной. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман.

Как стало известно, в Японии заявили о намерении использовать рельсотроны для поражения гиперзвуковых ракет.

«Главная проблема не в том, чтобы разогнать снаряд до сверхвысокой скорости. Самое важное — обеспечить его управляемость. Гиперзвуковое оружие обладает не только высокой скоростью, но и способно эффективно маневрировать», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман также отметил, что, по его мнению, выбранная технология вряд ли сработает даже с учетом ее модернизации.

«Может быть, японцы имели в виду что-то вроде гиперзвуковой шрапнели — выстрел пакетом быстролетящих предметов с целью перекрыть некую зону, куда прилетит гиперзвуковой объект, но шансов на это мало. Чем эффективнее атакующая ракета маневрирует, тем больше такая зона. Вряд ли удастся ее хоть чем-то перекрыть», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он подчеркнул, что успеха в борьбе с гиперзвуковым оружием позволит добиться только определение точного местоположения такой ракеты в конкретный момент.

«На боевых кораблях — наших и потенциального противника — есть скорострельные артиллеристские установки, которые позволяют поразить и крылатые ракеты, и даже крупнокалиберные артиллеристские снаряды. Они поражаются благодаря тому, что летят по траектории, поддающейся вычислению. Если вы можете установить траекторию объекта, его можно поразить даже значительно более медленными, нежели он, средствами», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН рассказал, что может скрываться за идеей США о «звездных войнах». По его словам, размещение на орбите Земли космических вооружений неизбежно стоит намного дороже, чем средства борьбы с ними.