Донбасс, 8 января. Украинские «волонтеры» доставляют в ВСУ БПЛА. Солдаты продают оружие местным жителям. Армия Киева за неделю потеряла десять человек. Украинские силовики терроризируют мирных жителей. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Армия Киева за неделю потеряла десять человек

Украинские войска в минувшие сутки придерживались договоренностей о прекращении огня, сообщают в оборонных ведомствах Донецкой и Луганской народных республик. Тишина на линии боевого соприкосновения в Донбассе длится уже более недели. Однако Вооруженные силы Украины продолжают нести потери.

За неделю передовые части и соединения армии Киева потеряли десять военнослужащих, свидетельствуют данные разведки ДНР и ЛНР. Четыре человека погибли, шесть получили ранения. Большая часть потерь связана с употреблением военными алкогольных напитков и наркотических средств.

Украинские «волонтеры» доставляют в ВСУ БПЛА

Украинские «общественники-волонтеры», которые должны содействовать умиротворению, напротив, способствуют разжиганию конфликта. По данным луганского управления народной милиции, так называемые волонтеры доставили на позиции 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, помимо зимней одежды и маскировочных костюмов, беспилотные летательные аппараты различного типа.

Аналогичный груз доставлен и в 30-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Беспилотники украинские силовики используют для разведки позиций и сил противника, но самое главное — для атак с воздуха на объекты инфраструктуры республик. Также они доставили «освободителям» Украины американские приборы ночного видения и тепловизионное оборудование.

Солдаты ВСУ продают оружие местным жителям

Военнослужащие украинской армии то и дело попадаются в руки своей военной полиции в моменты продажи оружия и боеприпасов местному населению подконтрольных территорий. Очередной такой случай произошел в Луганской области, в селе Новоахтырка, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Сотрудники Военной службы правопорядка ВСУ с поличным задержали двух солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады во время продажи четырех автоматов Калашникова, ручных осколочных гранат и трех цинков с патронами к автоматическому оружию.

Украинские силовики терроризируют мирных жителей

Вербовка жителей Донецкой Народной Республики полным ходом идет на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. В прилегающих к Донецку населенных пунктах сотрудники СБУ отслеживают жителей, постоянно посещающих территорию республики. В случае отказа от сотрудничества гражданским угрожают физическим насилием и уголовным преследованием за «содействие террористам». Только в подконтрольной ВСУ Марьинке в течение декабря СБУ задержала девять человек.

В Авдеевке и Красногоровке — также подконтрольных украинской армии городах Донецкой области — во время праздников сотрудники СБУ, полиции и военные проводили совместные рейды по семьям, чьи родственники проживают в ДНР. Людей забирали на допросы, избивали и запугивали, склоняли к сотрудничеству, сообщают в Народной милиции ДНР. Не все после таких допросов вернулись к семьям. Киевские силовики продолжают рейды.