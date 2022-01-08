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Мексиканские дети собираются в отряды для борьбы с насилием и преступностью

Общество

В Мексике молодые люди вооружаются и вступают в отряды самообороны. Все это происходит из-за разгула преступности и участившихся случаев жестокости на улицах.

По мнению жителей города Аяуальтемпа, местная полиция не справляется с бандформированиями и не может обеспечить безопасность мирного населения.  

Как заявили участники марша, правительству необходимо направить больше ресурсов для борьбы с беззаконием, которое творят члены наркокартелей. Жители сформировали гражданскую полицию, в которую вступают даже дети.

«Я хотел бы учиться, но ходить в школу опасно, поэтому нам сказали организоваться и взяться за оружие, и я решил пойти с другими детьми», — заявил молодой член полиции Луис Моралес Уэрта.

Дети участвуют в патрулировании города, местная полиция обучает их методам борьбы с организованной преступностью.

 «Оба моих сына работают в гражданской полиции, младший бросил школу, потому что бандиты убили его одноклассника, теперь он боится идти на уроки. Правительство не обеспечивает безопасность, и из-за этого нашим детям приходится вооружаться, они готовы защищать свой народ», — отметил отец члена гражданской полиции Луис Моралес Рохас.

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дети мексика общество разгул преступности гражданская полиция
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