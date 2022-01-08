Мексиканские дети собираются в отряды для борьбы с насилием и преступностью

В Мексике молодые люди вооружаются и вступают в отряды самообороны. Все это происходит из-за разгула преступности и участившихся случаев жестокости на улицах.

По мнению жителей города Аяуальтемпа, местная полиция не справляется с бандформированиями и не может обеспечить безопасность мирного населения.

Как заявили участники марша, правительству необходимо направить больше ресурсов для борьбы с беззаконием, которое творят члены наркокартелей. Жители сформировали гражданскую полицию, в которую вступают даже дети.

«Я хотел бы учиться, но ходить в школу опасно, поэтому нам сказали организоваться и взяться за оружие, и я решил пойти с другими детьми», — заявил молодой член полиции Луис Моралес Уэрта.

Дети участвуют в патрулировании города, местная полиция обучает их методам борьбы с организованной преступностью.