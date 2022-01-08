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Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской Латакии

Весь мир
Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской Латакии
Федеральное агентство новостей  /  Ахмад Марзук

Латакия, 8 января. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели новую гуманитарную акцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР). На этот раз продовольствие было предоставлено семьям погибших и получивших ранения во время гражданской войны жителей населенного пункта Шамият аль-Махалиба в провинции Латакия.

Представитель местной администрации Мазен Хейрбек сообщил корреспондентам информационного агентства SANA, что людям из поселка раздали 500 наборов, включавших в себя масло, сахар, рис, сладости и другие предметы первой необходимости. Еще 45 семей также получили школьные принадлежности для детей.

Российские военные провели гуманитарную акцию в сирийской провинции Латакия
Федеральное агентство новостей /

Сирийцы выразили свою благодарность России за оказываемую стране поддержку. Они рассказали, что в ходе вооруженного конфликта из-за действий боевиков не меньше 110 жителей деревни погибли, а 250 получили ранения.

Данная благотворительная акция со стороны российских военнослужащих уже не первая в 2022 году. Ранее в январе гуманитарную помощь от сотрудников ЦПВС получили жители города Шахба в провинции Эс-Сувейда. Кроме продуктовых наборов им была предоставлена крупная партия теплых зимних вещей. Также военных сопровождали врачи, бесплатно оказавшие медицинскую помощь всем нуждающимся.

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