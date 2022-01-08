Майли Сайрус закрутила роман с музыкантом Максом Морандо

Лос-Анджелес, 8 января. Скандально известная певица Майли Сайрус строит отношения с барабанщиком группы Liily Максом Морандо, который младше артистки на пять лет.

Папарацци заметили пару целующимися на открытом балконе. Источники издания HollywoodLife подтвердили роман Сайрус и Морандо. До этого у исполнительницы были серьезные отношения с Лиамом Хемсвортом. В декабре 2018 года они зарегистрировали брак, а уже год спустя актер подал на развод. В январе 2020-го бракоразводный процесс был завершен.

Сайрус в разное время встречалась с актером Патриком Шварценеггером, моделью Стеллой Максвелл, блогером Кейтлин Картер. Певица утверждала, что ей одинаково нравятся мужчины и женщины.

Ранее стало известно, что после расставания со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян Канье Уэст стал встречаться актрисой Джулией Фокс. Это уже третий роман рэпера после разрыва с супругой.