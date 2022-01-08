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Илья Авербух оценил успехи Бородиной в «Ледниковом периоде»

Шоу-бизнес
Илья Авербух оценил успехи Бородиной в «Ледниковом периоде»
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Москва, 8 января. Продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что говорить о Ксении Бородиной нужно только в превосходном тоне. По его словам, телеведущая проявила на проекте недюжинную выдержку и быстро развивалась в фигурном катании.

Бородина выходила на лед с профессиональным фигуристом Дмитрием Соловьевым, который в прошлом сезоне катался с Ольгой Бузовой. «Ледниковый период» стал своего рода испытанием для телеведущей, поскольку она пришла в проект без опыта катания на коньках.

И все же звезда доказала зрителям и создателям программы, что способна на многое благодаря своему трудолюбию. Упорство Бородиной отметил и Авербух.

«Хочу сказать, что она большая умница и большая молодец. Ксения Бородина выполнила ту задачу, которую поставила перед собой. Я ей за это очень благодарен», — поделился продюсер с изданием «СтарХит».

Финал «Ледникового периода» покажут вечером на Первом канале 8 января. Член жюри Татьяна Тарасова не появится в последнем выпуске шоу из-за проблем со здоровьем.

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ледниковый период авербух бородина
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