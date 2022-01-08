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Власти Казахстана объявили о заморозке тарифов на услуги ЖКХ до 1 июля 2022 года

  /   Обновлено: 08 января 2022 13:51
Экономика
Власти Казахстана объявили о заморозке тарифов на услуги ЖКХ до 1 июля 2022 года
maxpixel.net

Нур-Султан, 8 января. Министерство национальной экономики Казахстана сообщило, что коммунальные тарифы в стране не будут повышаться до 1 июля 2022 года.

Повышение тарифов стало поводом для проведения протестных акций, которые разгорелись в республике в первые дни наступившего года. В частности, людей возмутило двукратное подорожание сжиженного газа.

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года. Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, руководство Казахстана намерено рассмотреть возможность доступа граждан к жизненно важным цифровым ресурсам в условиях ограниченного соединения с интернетом. Он был ограничен на фоне проведения контртеррористических мероприятий.

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Все новости / Экономика / Власти Казахстана объявили о заморозке тарифов на услуги ЖКХ до 1 июля 2022 года
Казахстан жкх тарифы жкх коммунальные услуги
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