Власти Казахстана объявили о заморозке тарифов на услуги ЖКХ до 1 июля 2022 года

Нур-Султан, 8 января. Министерство национальной экономики Казахстана сообщило, что коммунальные тарифы в стране не будут повышаться до 1 июля 2022 года.

Повышение тарифов стало поводом для проведения протестных акций, которые разгорелись в республике в первые дни наступившего года. В частности, людей возмутило двукратное подорожание сжиженного газа.

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 года. Вводится мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, а именно водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, руководство Казахстана намерено рассмотреть возможность доступа граждан к жизненно важным цифровым ресурсам в условиях ограниченного соединения с интернетом. Он был ограничен на фоне проведения контртеррористических мероприятий.