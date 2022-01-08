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Аналитик Атаманюк рассказал о причастности Украины к событиям в Казахстане

  /   Обновлено: 08 января 2022 13:50
Политика
Аналитик Атаманюк рассказал о причастности Украины к событиям в Казахстане
Global Look Press  /  t.me/shot_shot – Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Киев, 8 января. Ситуация в Казахстане частично стабилизировалась, однако власти не спешат отменять режим ЧС, опасаясь нарастания новых акций протеста. В том, что беспорядки в Нур-Султане и других казахский городах были организованы извне, уверены практически все политологи.

Специалисты расходятся лишь в предположениях о том, кто именно стоит за дестабилизацией ситуации в Казахстане. Как считает экономист, политический аналитик Юрий Атаманюк, к происходящим в восточной стране событиям может быть самым непосредственным образом причастна Украина.

По словам эксперта, практически сразу после начала беспорядков в Казахстане, именно на Украине заявили о поддержке протестующих и о готовности оказать им любое содействие. При этом официальный Киев никак не опроверг данную информацию.

«Говорят: "Почему не отреагировала власть на события в Казахстане?". А власть отреагировала. Власть дала площадку организаторам казахского майдана — Украину. Лично бизнесмен Мухтар Аблязов, как один из лидеров так называемого восстания, всем говорит: "Наши специалисты сидят в Киеве, связывайтесь с ними, они вам расскажут, как захватывать здания, как захватывать территории, как блокировать государственные органы"», — заявил Атаманюк в эфире канала «Наш».

Экономист отмечает, что ни Служба безопасности Украины, ни Совет национальной безопасности и обороны Украины, которые обычно оперативно вмешиваются и в менее значимые вопросы, в данном случае никак не отреагировали на провокационные обещания организаторам митингов в Казахстане помочь свергнуть власть. Соответственно, это может говорить о том, что представители СБУ и СНБО в курсе всего происходящего и не намерены никак вмешиваться в ситуацию.

Аналитик Атаманюк рассказал о причастности Украины к событиям в Казахстане
Федеральное агентство новостей /

«Такая организованная масштабная акция в разных городах по проведению вот этого мародерства и бандитизма в Казахстане ведется с территории Украины. Возникает вопрос: у нас что, спецслужбы вообще ничего не видят? Тогда сегодня нужно собирать СНБО и быстро снимать их с должностей. Либо же они все видят и все знают», — высказался экономист и политический аналитик Юрий Атаманюк.

Схожего мнения придерживается и бывший министр экономики Украины Виктор Суслов. Он отмечает, что президент Владимир Зеленский до сих пор не сделал официального заявления по поводу происходящих в Казахстане событий.

«В средствах массовой информации уже появились сообщения о том, что волнения в Казахстане во многом якобы координируются из Украины. Здесь даже публиковали номера телефонов штабов этих заговорщиков. Украинская власть должна определить свое отношение к этому. Какую позицию мы занимаем? Важнейший кризис, который затрагивает украино-казахские отношения, а президент в это время катается на лыжах», — недоумевает политик.

Кроме того, экс-министр отмечает, что о причастности Незалежной к беспорядкам в Нур-Султане свидетельствуют недавние заявления Михаила Саакашвили.

«Вчера сам Саакашвили, наш бывший главный специалист по реформам, объявил, что он еще год назад консультировал заговорщиков по подготовке этих выступлений в Казахстане. Поэтому со всем этим надо разобраться. Все-таки Саакашвили занимал высокую государственную должность, поэтому возникает вопрос: какое отношение к этому имела украинская власть?», — подчеркнул Виктор Суслов.

Политический аналитик, эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский ранее объяснил, почему за событиями в Казахстане могут стоять Соединенные Штаты.

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Все новости / Политика / Аналитик Атаманюк рассказал о причастности Украины к событиям в Казахстане
Казахстан украина беспорядки
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