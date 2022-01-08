Правительство России намерено создать технопарки на территории республик СКФО

Москва, 8 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение республикам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложения по созданию промышленных и технопарков.

Власти регионов до 1 марта должны внести инициативы по формированию таких структур с применением действующих мер поддержки.

Всего же на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Северной Осетии, Ингушетии и Дагестана федеральный бюджет в ближайшие три года планирует выделить до 7,5 млрд рублей. Такие цифры приводятся в протоколе по итогам стратегической сессии по защите моделей экономического развития регионов СКФО, состоявшейся под руководством Мишустина 26 ноября.

Глава кабмина ранее утвердил госпрограмму «Развитие туризма», которая рассчитана до 2030 года. Она также будет включать северо-кавказские республики.