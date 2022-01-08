Минобороны РФ: первый полк МБР «Сармат» заступит на боевое дежурство в конце 2022 года

Москва, 8 января. Оснащение российской армии новыми межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) «Сармат» начнется в нынешнем году.

Поэтапная замена ракетных комплексов «Воевода» на МБР «Сармат» в одном из полков РВСН произойдет ближе к концу 2022 года, сообщили представители российского министерства обороны.

«В Ужурском ракетном соединении, расположенном в Красноярском крае, развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат"», — сказано в опубликованном релизе.

В настоящее время уже идет активная подготовка инфраструктуры Ужурского полка РВСН для размещения новых ракет, подчеркнули в российском военном ведомстве. Ранее аналитики китайского издания Sohu объяснили, почему ракетные комплексы «Сармат» внушают ужас Пентагону.