Силовики Сомали ликвидировали 20 боевиков «Аш-Шабаб»

Могадишо, 8 января. Службы безопасности подтвердили гибель 20 членов движения «Аш-Шабаб», связанного с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), в районе Бахдо штата Галмудуг. Об этом сообщило Сомалийское информационное агентство.

Согласно источнику, подразделения местных вооруженных сил отразили атаку боевиков на регион, расположенный в центральной части восточноафриканской страны. Экстремисты пытались захватить ряд населенных пунктов.

В ходе столкновений ликвидировано два десятка террористов. Потери понес и личный состав силового ведомства. Также сообщается о пострадавших местных жителях.

Атака экстремистов произошла на фоне активизации операции против движения «Аш-Шабаб». Военные приступили к зачистке центральных и южных районов страны.

Местные СМИ ранее рассказали об ожесточенных столкновениях между боевиками «Исламского государства»1 (организация, запрещенная в РФ) и группировками «Аш-Шабаб». Боевые действия охватили район Барре штата Пунтленд.

1 Организация запрещена на территории РФ.