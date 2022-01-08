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Силовики Сомали ликвидировали 20 боевиков «Аш-Шабаб»

Весь мир
Силовики Сомали ликвидировали 20 боевиков «Аш-Шабаб»
wikipedia.org  /  Pr Scr taghribnews.com

Могадишо, 8 января. Службы безопасности подтвердили гибель 20 членов движения «Аш-Шабаб», связанного с террористической организацией «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), в районе Бахдо штата Галмудуг. Об этом сообщило Сомалийское информационное агентство.

Согласно источнику, подразделения местных вооруженных сил отразили атаку боевиков на регион, расположенный в центральной части восточноафриканской страны. Экстремисты пытались захватить ряд населенных пунктов.

В ходе столкновений ликвидировано два десятка террористов. Потери понес и личный состав силового ведомства. Также сообщается о пострадавших местных жителях.

Атака экстремистов произошла на фоне активизации операции против движения «Аш-Шабаб». Военные приступили к зачистке центральных и южных районов страны.

Местные СМИ ранее рассказали об ожесточенных столкновениях между боевиками «Исламского государства»1 (организация, запрещенная в РФ) и группировками «Аш-Шабаб». Боевые действия охватили район Барре штата Пунтленд.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали аш-шабаб
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