Путин провел переговоры с Лукашенко по ситуации в странах ОДКБ

Минск, 8 января. Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера.

В рамках беседы главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в частности в Казахстане.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также затронули вопрос формата дальнейших переговоров лидеров организации.

Президент РФ до этого поговорил по телефону с казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры обсудили ситуацию в республике на фоне протестов. Глава Казахстана предложил провести видеоконференцию Совета коллективной безопасности ОДКБ.