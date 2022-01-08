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Предполагаемый возлюбленный Бородиной угрожал бывшей девушке после расставания

Шоу-бизнес
Предполагаемый возлюбленный Бородиной угрожал бывшей девушке после расставания
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 8 января. Предприниматель Трофим Симищенко, с которым предположительно встречается телеведущая и блогер Ксения Бородина, некрасиво повел себя по отношению к своей бывшей девушке — косметологу Виолетте. По ее словам, бизнесмен угрожал ей после расставания.

Симищенко, друживший с бывшим мужем Бородиной Курбаном Омаровым, встречался с косметологом в 2020 году. Предполагаемый возлюбленный ведущей «Дома-2» даже предлагал экс-избраннице пожениться, но до свадьбы дело так и не дошло. При этом их роман начинался очень красиво, рассказала девушка «СтарХиту».

«Очень сложно устоять, когда мужчина смотрит на тебя с любовью, носит на руках, исполняет твои желания, дарит огромные букеты цветов, которые не успевают завять», — пояснила косметолог.

По словам бывшей возлюбленной Симищенко, она интуитивно чувствовала, что он не тот человек, с которым можно прожить всю жизнь. Кроме того, через какое-то время после начала их романа девушке сообщили о нечистых делах и долгах бизнесмена.

Экс-избранница предполагаемого возлюбленного Бородиной утверждает, что сама приняла решение о расставании. Как пояснила косметолог, она поняла, что жизненные позиции Симищенко сильно отличаются от ее взглядов. Впоследствии девушка убедилась в правильности своего решения.

«Это оказалось сложным, так как, к моему большому удивлению, разрыву отношений сопутствовали преследование и угрозы. Тут я поняла, что моя интуиция меня не подводит, ведь я увидела истинное лицо Трофима», — поделилась бывшая возлюбленная бизнесмена.

Примечательно, что недавно бывший муж Бородиной опубликовал видео с экс-избранницей Симищенко. На кадрах косметолог обнимает Омарова, демонстрируя нежные чувства.

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Все новости / Шоу-бизнес / Предполагаемый возлюбленный Бородиной угрожал бывшей девушке после расставания
бородина знаменитости омаров
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