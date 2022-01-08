МИД РФ осудил отсутствие реакции ОБСЕ на ситуацию с нападением на журналистов в Казахстане

Москва, 8 января. Представители ОБСЕ практически не реагируют на вопиющую ситуацию с нападением на журналистов во время протестов в Казахстане, сообщили в Министерстве иностранных дел России.

По словам дипломатов, игнорирование со стороны ОБСЕ своих прямых обязанностей в сложившейся с журналистами ситуации чревато печальными последствиями.

Sputnik Казахстан ранее сообщил, что журналиста одного из местных изданий ранили во время беспорядков в Алма-Ате. Корреспондент пострадал во время зачистки площади от радикалов, сотрудники правоохранительных органов оказали ему помощь. Согласно полученным данным, он получил ранение в ногу.