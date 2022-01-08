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Глава Офиса президента Украины Ермак анонсировал визит нормандских советников в Киев

Политика
Глава Офиса президента Украины Ермак анонсировал визит нормандских советников в Киев
president.gov.ua

Киев, 8 января. Политические советники лидеров Франции и Германии Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер посетят Украину на следующей неделе, сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

По словам политика, на этой неделе он уже успел пообщаться с нормандскими советниками перед их визитом в Россию. Ермак также обсудил ситуацию вокруг границ Украины с помощником американского госсекретаря Карен Донфрид.

«А на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц "нормандского формата", приедут в Киев», — написал глава офиса в Facebook.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее провел переговоры с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Стороны обсудили газопровод «Северный поток — 2» и Россию.

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украина франция германия ермак
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