Вашингтон, 8 января. Подразделения российской армии способны эффективно противодействовать атакам вражеской бронетехники и могут заманить противника в смертельные ловушки. Об этом пишет военный эксперт Дэвид Экс.

Военнослужащие российской армии разработали хитрую оборонительную тактику для уничтожения танков и другой тяжелой техники противника, пишет американский аналитик Дэвид Экс в статье для издания Forbes. Пересказ публикации представлен «ПолитРоссией».

Части ВС создают «приманку», заманивая вражеские танки и САУ на якобы податливый участок своих позиций, отмечает специалист.

«Остальные подразделения (российской армии. — Прим. ред.) будут оказывать жесткое сопротивление. Соответственно, атакующие войска направятся туда, где линия обороны покажется им наиболее слабой. Минные поля и артиллерийский огонь также помогут подтолкнуть врага в нужном направлении», — рассказал Экс.

После кажущегося успеха наступающий противник окажется в «огневом мешке» и подвергнется обстрелу из различных видов мощного противотанкового вооружения. Попытка прорвать позиции ВС РФ обернется для врага полным уничтожением без шанса на отступление, резюмировал автор из США.

Ранее аналитики издания The National Interest назвали ракетный комплекс «Корнет» сильным козырем российской армии в борьбе с танками Североатлантического альянса.