Бамако, 8 января. Российская Федерация продолжит оказывать военно-техническую помощь Правительству Мали, несмотря на резкую критику со стороны коллективного Запада. Об этом сообщает The Organization for World Peace.

Как пишут аналитики OWP, власти африканской страны противостоят различным террористическим группировкам. Помимо этого, государство долгое время находилось в состоянии нестабильности, что серьезно ударило по экономическому потенциалу республики, вызывая гуманитарные проблемы.

Тем не менее правительство переходного периода, возглавляемое молодым полковником Ассими Гоитой, приняло стратегическое решение отказаться от помощи бывших колониалистов из Франции и развернуть сотрудничество с Россией. Москва откликнулась на призыв, начала поставлять технику для противостояния боевикам, а также направила для подготовки бойцов национальной армии (FAMa) отечественных специалистов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

На сближение двух стран сразу же отреагировали 12 европейских держав, осудивших присутствие граждан РФ на территории африканской республики.

«Россию и Мали связывают давние дружественные отношения, начало которым было положено еще во времена СССР. Продолжим защищать законные интересы Бамако на площадке ООН, а также оказывать активную помощь малийским партнерам в военной и военно-технической сферах по государственной линии», — приводит OWP слова директора департамента международных организаций МИД Петра Ильичева.

Ранее стало известно, что благодаря обучению у отечественных специалистов, бойцы FAMa начали демонстрировать успехи в противостоянии с террористами. Так, за две недели, они ликвидировали свыше сотни боевиков.

mid.ru / Пресс-служба МИД РФ

В сентябре прошлого года глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва окажет Бамако всестороннюю поддержку в борьбе с радикальными исламистами.

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий», — сообщал главный дипломат России.

wikipedia.org / Xchgall/PD

Кроме того, для укрепления взаимодействия с Бамако возглавляемое Сергеем Шойгу Минобороны РФ передало малийскому правительству четыре вертолета Ми-171, которые должны помочь в борьбе с боевиками.