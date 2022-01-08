Тюменская бригада медпомощи вернула к жизни 21 пациента после клинической смерти

Тюмень, 8 января. Бригада скорой помощи под руководством анестезиолога-реаниматолога Алексея Толкача за год провела успешные реанимации 21 пациенту после клинической смерти.

Среди спасенных — 13 мужчин, семь женщин и ребенок. Одними из последних реанимаций в ушедшем году были проведены годовалому малышу и 57-летнего спортсмену, у которого сердце остановилось прямо во время игры в волейбол.

Врачи скорой помощи отметили, что главное во время экстренных вызовов быть спокойным, уверенным и делать все зависящее даже тогда, когда надежды уже нет. Медики добавили, что при остановке сердца нужно ритмичными движениями давить руками на нижнюю часть груди, чтобы восстановить кровоснабжение.

Ранее успешно прошла борьба за жизнь 13-летнего подростка в Кировске. Ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти.