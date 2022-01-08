Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 января 14:42
14:40
Происшествия
Посольство РФ направило запрос о задержании россиянина в полицию Казахстана
14:40
Армия
Народная милиция ДНР: бойцы ВСУ пытались заглушить беспилотник ОБСЕ вблизи поселка Заря
14:39
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизнь 93-летнего мужчины под Липецком
14:35
Происшествия
Школьница внезапно скончалась в гостях у бабушки под Саратовом
14:35
Общество
«Знаете что, уважаемые коммунальщики?!»: петербуржцы возмущены гололедом в центре города
14:34
Общество
Мексиканские дети собираются в отряды для борьбы с насилием и преступностью
14:34
Происшествия
ФАН публикует фото аварии с тремя погибшими в Ивановской области
14:32
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обиделся на отца из-за видео его боя с Паниным
14:31
Армия
Самолеты Минобороны РФ завершили переброску армянских миротворцев ОДКБ в Казахстан
14:30
Общество
Al Arabiya: самым важным приемом пищи для легкого похудения считается завтрак
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Тюменская бригада медпомощи вернула к жизни 21 пациента после клинической смерти

  /   Обновлено: 08 января 2022 13:12
Общество
Тюменская бригада медпомощи вернула к жизни 21 пациента после клинической смерти

Тюмень, 8 января. Бригада скорой помощи под руководством анестезиолога-реаниматолога Алексея Толкача за год провела успешные реанимации 21 пациенту после клинической смерти.

Среди спасенных — 13 мужчин, семь женщин и ребенок. Одними из последних реанимаций в ушедшем году были проведены годовалому малышу и 57-летнего спортсмену, у которого сердце остановилось прямо во время игры в волейбол.

Врачи скорой помощи отметили, что главное во время экстренных вызовов быть спокойным, уверенным и делать все зависящее даже тогда, когда надежды уже нет. Медики добавили, что при остановке сердца нужно ритмичными движениями давить руками на нижнюю часть груди, чтобы восстановить кровоснабжение.

Ранее успешно прошла борьба за жизнь 13-летнего подростка в Кировске. Ребенок поступил в больницу в состоянии клинической смерти.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Тюменская бригада медпомощи вернула к жизни 21 пациента после клинической смерти
врачи жизнь спасение хорошие новости россии
Комментировать