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CNN: «разрушительные» антироссийские санкции могут навредить США

Политика
CNN: «разрушительные» антироссийские санкции могут навредить США
pixabay.com

Вашингтон, 8 января. Внедрение «разрушительных» санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине может навредить США и другим странам, передает телеканал CNN.

Специалисты Министерства финансов и Госдепартамента провели исследование, согласно которому введение ограничений в отношении «Газпрома» или Центробанка может спровоцировать рост цен на голубое топливо, а также создать проблемы для экономических связей РФ и Европы.

CNN отмечает, что Вашингтон может ощутить негативные последствия от введения санкций в год выборов нового президента США.

«Проблема при обсуждении этих контрмер заключается в том, что если вы решите ввести жесткие санкции, которые окажут большое влияние на европейскую экономику, то это, в свою очередь, отразится и на экономике США», — считает старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Джефф Шотт.

Белый дом ранее выступил против новых санкций по российскому газопроводу «Северный поток — 2», которые до середины января планирует обсудить сенат.

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