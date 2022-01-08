Кудрявцева показала подросшую дочь от молодого супруга

Москва, 8 января. Ведущая программы «Секрет на миллион» на канале НТВ Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в Instagram видео из Дубая. На заморском курорте она отдыхает вместе с дочерью Машей.

Кудрявцева растит трехлетнюю дочь вместе с молодым супругом хоккеистом Игорем Макаровым. Звезда телевидения души не чает в наследнице и проводит с ней все свободное время. Вместе с Машей Кудрявцева часто ездит в путешествия.

Ведущая сделала видео с малышкой, которая играет в песке на пляже. Девочка построила замок и показала маме, как это правильно делать.

«У Марии Игоревны даже на отдыхе дел невпроворот», — пошутила телеведущая.

Prt Scr instagram.com /

Публикация за полдня набрала более 370 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Фолловеры назвали Машу очень смышленым ребенком.

«Солнце, умничка девочка, обожаем. У Галкина и Леры самые классные детки»; «Красотка, когда нет Машеньки в ленте, то скучно»; «Приятно посмотреть на девочку-хозяюшку», — отреагировали подписчики.

Макаров и Кудрявцева поженились в 2013 году, а через пять лет родилась их дочь. Со стороны семья телеведущей кажется идеальной, но в одном из интервью она призналась, что это не так. Супругам понадобилось много времени для «притирки», сейчас в их отношениях наконец-то наступил штиль.

Ранее телеведущая обратилась к жителям Казахстана на фоне протестов в республике. Она пожелала скорейшего урегулирования ситуации.